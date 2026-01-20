Piquerez pede desculpas à torcida do Palmeiras e define goleada como vergonha

Piquerez concedeu entrevista após a goleada sofrida pelo Palmeiras por 4 a 0 diante do Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, na noite desta terça-feira (20), pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras é atropelado pelo Novorizontino e perde a primeira no Paulistão

Visivelmente abatido à beira do campo, o lateral uruguaio definiu o resultado como vergonhoso e afirmou que a equipe permaneceu perdida e com medo dentro do gramado, permitindo ao adversário transformar a vantagem em goleada.

- As primeiras palavras que vêm na minha cabeça é pedir desculpa ao torcedor, que veio apoiar hoje. É uma vergonha o que aconteceu, um time totalmente desconhecido dentro do campo, chegamos com medo, ninguém queria pegar a bola. Infelizmente aconteceu isso. Golpe duro que recebemos. Temos que virar a página. O que aconteceu hoje, novamente pedir desculpa. O time hoje foi uma vergonha - disse Piquerez, em entrevista à TNT.

continua após a publicidade

Piquerez, um dos líderes do elenco, compartilhou a responsabilidade pela dura derrota diante do Novorizontino e revelou ser hora de trabalhar internamente para virar a chave para o próximo compromisso.

Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Paulista (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- O que vamos falar no vestiário ficar no vestiário. Aqui todo mundo tem responsabilidade, sentir vergonha do que aconteceu porque não pode acontecer e trabalharmos para poder virar a chave - completou Piquerez, lateral do Palmeiras.

continua após a publicidade

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando recebe o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a derrota para o Novorizontino, a equipe liderada por Abel Ferreira perdeu a invencibilidade na competição e voltou a sofrer gols após três partidas sem ser vazada.

+ Aposte nas partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



