Abel sofre pior derrota à frente do Palmeiras e afirma: 'Golpe muito duro'

O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0 nesta terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, em partida que marcou a pior derrota de Abel Ferreira à frente do clube, justamente no 400º jogo de sua comissão técnica.

Em entrevista após a derrota, Abel afirmou ter sofrido um "golpe muito duro" em Novo Horizonte e disse que, com a postura apresentada, a equipe poderia ser derrotada até por qualquer adversário do mundo.

- Não posso mentir, é um golpe muito duro. Quando somos uma equipe competitiva, vamos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos competitivos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Erramos tudo. Nós sabemos da responsabilidade de representar o Palmeiras e, quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para esse tipo de jogo, esse tipo de resultado pode acontecer. É uma derrota pesada, e será ainda maior se não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje - disse.

Abel Ferreira utilizou as vitórias nas três primeiras rodadas para explicar como os resultados no futebol podem mudar de forma abrupta, como ocorreu diante do Novorizontino, quando a equipe sofreu quatro gols e perdeu o aproveitamento de 100% na competição.

- Da mesma forma como estava tudo bem até agora, nós sabemos que o futebol é volátil. É momento para colocarmos todos para jogar, para avaliarmos o momento de cada jogador. Cada jogo é uma história diferente, este foi um golpe duro - explicou.

Por fim, o treinador voltou a comentar sobre os problemas físicos enfrentados pelo Palmeiras, que perdeu alguns jogadores por lesão já nas primeiras rodadas do estadual. Na noite desta terça-feira, por exemplo, a comissão técnica não pôde contar com o atacante Vitor Roque e o meio-campista Andreas Pereira, titulares e peças-chave do grupo.

- Há muitos jogadores que estão lesionados e nós não estamos em nossa máxima força. Já disse mais de uma vez: nós vamos apostar nos jovens, vamos olhar os jovens e vamos colocá-los à prova. Hoje nós sofremos gols que não podemos sofrer. Nós sabemos o risco que é apostar na base, mas a base nunca será problema - finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Maiores derrotas de Abel Ferreira pelo Palmeiras

Novorizontino 4-0 Palmeiras (Paulista - 20/01/2026) LDU 3-0 Palmeiras (Libertadores - 23/10/2025) Fortaleza 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 26/06/2024) Flamengo 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 08/11/2023) Internacional 3-0 Palmeiras (Brasileirão - 13/11/2022) Palmeiras 2-4 Red Bull Bragantino (Brasileirão - 09/10/2021) Palmeiras 1-3 Botafogo (Brasileirão - 26/11/2024) Bolívar 3-1 Palmeiras (Libertadores - 05/04/2023) São Paulo 3-1 Palmeiras (Paulista - 30/03/2022) Palmeiras 1-3 Flamengo (Brasileirão - 12/09/2021) Red Bull Bragantino 3-1 Palmeiras (Brasileirão - 23/06/2021)

