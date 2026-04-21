Torcedores lamentam lesão de Éder Militão: 'Muito triste'

Zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão saiu de campo lesionado no jogo de LaLiga entre Real Madrid e Alavés. O defensor, que foi revelado pelo São Paulo, voltou recentemente de um período de recuperação e deve fazer exames nesta quarta-feira (22).

continua após a publicidade

➡️ Messi relembra atitude de Ronaldinho em seu primeiro gol: 'Foi de propósito'

Veja como os torcedores reagiram:

Tradução: O azar de Militão com lesões é muito triste. Pobre garoto, tomara que não seja nada.

Tradução: Que não seja nada grave, que nada grave tenha acontecido com Éder Militão!

Tradução: Não posso acreditar, Éder Militão

Éder Militão na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O que aconteceu?

O zagueiro Éder Militão saiu lesionado na partida entre Real Madrid e Alavés, nesta terça-feira (21), pela 33ª rodada de La Liga, no Bernabéu, em Madrid (ESP). Aos 44 minutos da partida, o brasileiro apareceu na área do adversário para finalizar e, após o chute, sentiu o joelho direito e foi substituído por Antonio Rüdiger.

Momento da lesão

Com o placar 1 a 0 para o Real Madrid, com gol de Mbappé, o Real Madrid desceu para o ataque novamente aos 44 minutos com Jude Bellingham. Ainda na área do Alavés após um escanteio, Éder Militão completou cruzamento do meia inglês e, de primeira, finalizou e acertou a trave do goleiro Antonio Sivera.

continua após a publicidade

Porém, após a finalização, Militão sentiu o joelho direito e teve que ser substiuído por Antonio Rüdiger. No momento em que saiu de campo, o zagueiro brasileiro deixou o gramado caminhando sozinho, sem aparentar dor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Até o momento, o Real Madrid ainda não comunicou qual é a gravidade da lesão de Militão e se o jogador estará fora da Copa do Mundo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.