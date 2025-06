A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (10) para enfrentar o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aniversariante do dia, Carlo Ancelotti será homenageado com um mosaico nas arquibancadas do estádio do Corinthians. Porém, a cor usada nos cartazes foi motivo de ironia e zoação na internet.

A partida marcará também a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira em solo brasileiro, já que a primeira missão havia sido em Guayaquil, no Equador. A expectativa da CBF é que a Neo Química Arena esteja praticamente lotada. Uma vitória é essencial para sacramentar a classificação para a próxima Copa do Mundo.

Brasil nas Eliminatórias da Copa

Com 22 pontos, a Seleção Brasileira está na quarta posição das Eliminatórias. Para sair de São Paulo com a classificação para a Copa, porém, não basta apenas vencer o Paraguai. O Brasil ainda precisa que o Uruguai vença a Venezuela. O Paraguai ocupa a terceira colocação com 24 pontos. Sob o comando do técnico argentino Gustavo Alfaro, a equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai.

Carlo Ancelotti deve mandar a campo os seguintes jogadores: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Jr.

Ancelotti na Seleção Brasileira

Em estrevista coletiva concedida nessa segunda-feira (9), o italiano falou sobre a forte pressão na qual a Seleção Brasileira costuma a ser submetida. Para ele, a pressão é algo presente em tudo o que envolve futebol e isso mostra que o time precisa saber aumentar sua responsabilidade.

- A pressão está aqui, em todos os lugares do futebol. Futebol é paixão e pressão. O que posso destacar nos primeiros dias é o amor à equipe nacional, o que aumenta nossa responsabilidade. Tenho muita confiança, é um ambiente limpo, série e competente - destacou Ancelotti.

