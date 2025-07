Inteligência artificial projeta campeão da Copa do Brasil; veja o palpite

A Copa do Brasil recomeça nesta terça-feira (29), com o jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, no estádio Nilton Santos. Marcada para às 19h, a partida é válida pelas oitavas de final do torneio. O Lance! perguntou à Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, sobre o favoritismo na competição.

Além de Botafogo x RB Bragantino, as oitavas de final da Copa do Brasil também terão: CSA x Vasco, Bahia x Retrô, Cruzeiro x CRB, Internacional x Fluminense, Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Athletico Paranaense, e Flamengo x Atlético-MG. Para a Meta IA, o Palmeiras é o favorito à conquistar a taça.

"Considerando a história e a força dos times brasileiros, eu diria que o Palmeiras é um forte candidato a conquistar o título da Copa do Brasil. Com uma equipe talentosa e um treinador experiente, o Palmeiras tem tudo para fazer um bom desempenho na competição. Além disso, o Palmeiras já tem uma boa tradição em conquistas de títulos importantes no Brasil e tem demonstrado uma grande capacidade de competir em alto nível", escreveu a IA.

Meta IA palpitou no Palmeiras como campeão da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Botafogo x Bragantino - Copa do Brasil

Data e horário: terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Nathan Fernandes, Savarino e Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.