Jornalista elege favoritos ao título da Copa do Brasil: ‘Principais forças’

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (29), com o jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, no estádio Nilton Santos. Jornalista da CazéTV, Fernando Campos conversou com o Lance! e colocou quatro clubes como grandes favoritos para conquistar o torneio. Para o comentarista, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo são os postulantes ao título.

continua após a publicidade

➡️ Atitude do Palmeiras agita torcedores por retorno de craque: ‘São sinais’

- Não tem como não colocar os principais nomes: Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras é sempre competitivo com Abel Ferreira. E eu tenho boas expectativas com essa reconstrução do Botafogo. Na minha visão, o Davide Ancelotti já melhorou o trabalho comparando com o Renato Paiva. O Renato tinha um estilo de jogo de ficar um pouco mais fechado, e com o Ancelotti, o Botafogo tem sido mais protagonista - disse Donan.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- E eu acho que o Botafogo fez contratações que qualificam muito o elenco. O Kaio Pantaleão é muito bom zagueiro, tá tomando conta da zaga. Sem contar os outros que estão chegando. O Danilo é uma ótima contratação, um upgrade em relação ao Gregore, Barrera é um jogador com muito potencial, Montoro já está mostrando toda qualidade dele. Não consigo colocar um grande favorito. Acho que colocaria essa galera toda como as principais forças da Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo - completou.

continua após a publicidade

Botafogo x Bragantino - Copa do Brasil

Data e horário: terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Nathan Fernandes, Savarino e Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

continua após a publicidade