Atirador mata cinco pessoas em prédio que abriga a sede da NFL nos EUA

Um homem armado com fuzil matou cinco pessoas, incluindo um policial, em um edifício comercial na Park Avenue, em Nova York. O ataque ocorreu no início da noite de segunda-feira (28). O atirador também morreu durante o incidente, segundo informações da polícia. O local é sede de grandes organizações, sendo uma delas a NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano.

De acordo com informações da Associated Press, o homem trocou tiros com um agente policial no saguão do edifício. Em seguida, ele se dirigiu ao 33º andar. O corpo do atirador foi posteriormente encontrado em uma escadaria do prédio.

Entre as vítimas fatais estão quatro civis e um policial. Com a morte do próprio agressor, o número total de mortos chegou a seis pessoas. O edifício comercial onde ocorreu o ataque está localizado em área central de Manhattan, próximo a pontos turísticos como o Rockefeller Center, a Catedral de São Patrício, o Museu de Arte Moderna e a Quinta Avenida.

As autoridades não divulgaram informações sobre a identidade do atirador ou sua motivação para realizar o ataque. Também não foi esclarecido se havia alguma conexão entre o agressor e as empresas localizadas no edifício.

A Polícia de Nova York emitiu um alerta orientando a população a evitar a área afetada. "Devido à atividade policial, evite as proximidades da Rua 52 Leste, entre a Avenida Park e a Avenida Lexington. Esteja preparado para veículos de emergência e atrasos nas proximidades", declarou a corporação em comunicado oficial.

Agentes do FBI foram mobilizados para participar das investigações, conforme informou o vice-diretor da agência federal, Dan Bongino, em publicação em rede social. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram diversos veículos policiais, agentes de segurança e cães farejadores na região do ataque. Funcionários que estavam no prédio foram evacuados em pequenos grupos e com as mãos erguidas, segundo registros do incidente.