Raphinha celebra gol de falta marcado pelo Brasil contra a Venezuela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (14), no Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Em um primeiro tempo intenso e de domínio absoluto do Brasil, o primeiro gol da partida saiu dos pés de um dos melhores jogadores brasileiros da temporada: Raphinha.

▶️ Brasil x Venezuela: rival tem jogadores de destaque no Brasileirão

▶️ Torcedores do Brasil dão palpite em jogo contra a Venezuela

Depois de uma falta sofrida por Bruno Guimarães, o novo camisa 10 da Amarelinha bateu firme e de canhota para estufar as redes do gol de Romo para abrir o placar. O jogador é o artilheiro isolado da Seleção na competição, com quatro gols. Este é o 10º gol do atacante com pelo Brasil e o segundo de falta. Confira os comentários:

Seleção Brasileira encara a Venezuela pelas Eliminatórias. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira (10), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h45 (de Brasília) para o último confronto das Eliminatórias em 2024. A equipe de Dorival Júnior visa os três pontos para subir de posição na tabela.