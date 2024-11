Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira entra em campo contra a Venezuela nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com o elenco repleto de estrelas. Mas qual será o jogador mais bem pago do elenco convocado por Dorival Júnior para essa Data Fifa? O Lance! Biz levantou esses dados e preparou o ranking dos dez atletas com os maiores salários.