Neymar gasta R$ 8,3 milhões em carro de super-herói

O atacante Neymar, do Santos, adquiriu uma raridade para a própria coleção de carros. Trata-se de uma réplica do Batmóvel, veículo do super-herói Batman, por aproximadamente US$ 1,5 milhões, o equivalente a R$ 8,3 milhões. O veículo foi entregue nesta sexta-feira (11), após três anos de produção pelo designer Adhemar Cabral.

O carro, além da estética inusitada, possui um motor V8 com potência estimada entre 450 e 500 cavalos. A réplica, apesar de motorizada, não pode circular em vias públicas por não possuir emplacamento nem homologação, ficando restrita a uso em propriedades particulares.

A aquisição reflete a admiração do jogador pelo personagem da DC Comics. Neymar, atualmente no Santos, é conhecido por ser fã declarado do Batman, o que motivou a compra desta peça exclusiva para a própria coleção de automóveis de luxo.

Após receber o veículo, o atacante compartilhou uma foto nos stories do Instagram, mostrando o novo carro para os seguidores. Veja o resgistro abaixo:

Neymar adquiriu um Batmóvel, veículo do super-herói Batman, da DC Comics (Foto: Reprodução)

Quem é o designer responsável pelo novo carro de Neymar

Adhemar Cabral, responsável pela criação do Batmóvel, é um designer famoso. Ele construiu o carro do zero com a ajuda de um amigo próximo. A parceria entre os dois é antiga. Neymar já havia adquirido anteriormente, com o mesmo designer, um simulador de corrida e uma cadeira folheada a ouro, instalados em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.