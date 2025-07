Série ‘Luis Enrique: Você não sabe p**** nenhuma’ detalha reformulação do PSG

Disponível na HBO Max, a série "LUIS ENRIQUE: VOCÊ NÃO SABE P**** NENHUMA" traz um olhar único e íntimo sobre a vida pessoal e profissional de Luis Enrique, um dos técnicos mais influentes do futebol atual. Dividida em três capítulos, a produção acompanha a primeira temporada do treinador à frente do Paris Saint-Germain e revela como o espanhol reformulou por completo a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo ano sob o comando de Luis Enrique, o PSG é finalista da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes e pode viver uma temporada perfeita. Até o momento, foram quatro troféus conquistados em quatro competições disputadas, incluindo a inédita taça da UEFA Champions League. Parte deste sucesso se deve à presença do técnico, figura enérgica, polêmica e competitiva.

A forte personalidade do treinador é um ponto central da série e é explorada em diversos momentos importantes, como na saída de Kylian Mbappé do PSG, que é aprofundada por meio de bastidores exclusivos. Além de evidenciar detalhes de sua vida profissional e de sua relação com imprensa, jogadores e funcionários do clube, a produção destaca a importância da família para Luis Enrique, especialmente após a perda de sua filha Xana, que faleceu aos nove anos de idade, em 2019, devido a um tumor ósseo.

continua após a publicidade

Chelsea x PSG - Final do Mundial de Clubes

Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro.

continua após a publicidade

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.