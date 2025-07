Qual clube brasileiro volta melhor do Mundial? Jornalistas opinam

Próximo da decisão entre Chelsea e PSG, o Mundial de Clubes concentrou os olhares do mundo do futebol no último mês. Um dos principais destaques da competição ficou para o desempenho dos times brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Lance! perguntou para jornalistas selecionados de diferentes veículos qual desses volta melhor para a sequência da temporada, que já recomeça neste sábado, com o Brasileirão.

continua após a publicidade

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras: quem voltou com mais moral do Mundial de Clubes?

A maioria dos jornalistas destaca o Fluminense como o clube brasileiro que volta melhor do Mundial de Clubes para a temporada. José Ilan, ex-Globo e Fox Sports, afirma que o time “volta teoricamente melhor”, enquanto Pedro Ivo Almeida, da ESPN, ressalta que o Fluminense “foi quem mais evoluiu” e chega com novas alternativas táticas e jogadores mais confiantes. Por outro lado, Botafogo e Palmeiras são apontados como clubes que enfrentam mais dificuldades para o restante do ano, devido a mudanças de treinador e desgaste no elenco.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo aparece com avaliações mistas, com jornalistas afirmando que o clube mantém elenco forte, mas também volta com desafios internos. No geral, o Mundial reforçou a confiança do Fluminense, que chega fortalecido para brigar pelas competições nacionais, enquanto os outros brasileiros precisam superar obstáculos para manter o nível na temporada.

continua após a publicidade

Veja todos as respostas:

José Ilan (Ex-Globo e Fox Sports)

“Fluminense volta teoricamente melhor. Não acho que alguém volte pior.”

Pedro Ivo Almeida (ESPN)

“Fluminense. Não acho que qualquer time volte pior, mas no caso do Botafogo, é bem diferente com um novo técnico.”

Gustavo Hofman (ESPN)

“Fluminense volta melhor. Botafogo volta mais desorganizado e sem peças importantes.”

Wagner Fernando (Rádio Tupi)

“Em termos de moral, o Fluminense, em tese, volta mais fortalecido pela campanha além das expectativas. Mas o sucesso pode cobrar um preço alto. […] O Botafogo também perde peças importantes, mas tem poderio maior de investimento e está no mercado. […] Flamengo e Palmeiras têm maior regularidade e seguem favoritos nos campeonatos que disputam, apesar de o Alviverde ter a relevante baixa do Estêvão.”

Rodrigo Castro (O Globo)

“Apesar de serem eliminados antes e não apresentarem futebol de alto nível, Palmeiras e Flamengo têm mais elenco e bola pra dominar o Brasil.”

continua após a publicidade

Vitor Guedes (Lance!)

“Fluminense, que chegou ao Mundial como o patinho feio dentre os brasileiros, voltou com o moral e os cofres cheios, além do quarto lugar. Perder, ninguém perdeu, mas o Palmeiras, único que não venceu nenhum europeu, ficou abaixo da expectativa.”

Rodrigo Lois (ge)

“Fluminense volta melhor da Copa do Mundo de Clubes. […]

Botafogo e Flamengo voltam levemente piores do que foram.”

Gian Oddi (ESPN)

“Bom, o time que volta melhor do Mundial acho que é o Fluminense porque volta com soluções também, volta com alternativas para jogar a temporada. Então, na comparação com o momento de saída do Brasil e de volta ao Brasil, o Fluminense foi quem mais evoluiu. Ganha aí uma opção tática pelo menos para enfrentar os melhores times e acho que jogadores com mais confiança, que talvez não tenham tanta confiança quando saíram, por exemplo, o Ignácio e o Hércules. Então, acho que o Fluminense é quem volta, vamos dizer, com mais coisa para poder aproveitar agora nesse retorno.”

Guilherme Moreno (Ex-Fox Sports e ESPN)

“Flamengo e Fluminense. Botafogo e Palmeiras voltam pior.”