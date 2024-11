Raphinha é o camisa 10 do Brasil no jogo contra a Venezuela (Foto: Fernando Torres/AGIF)







Publicada em 14/11/2024 - 13:58 • Maturín (VEN)

Sem Neymar e Rodrygo, Raphinha é o novo camisa 10 da Seleção Brasileira. Em nova posição, o jogador do Barcelona tem sido o protagonista da equipe na temporada atual.

Antes conhecido como um ponta-direita driblador, Raphinha tem jogado mais centralizado desde o início da temporada de 2024/25. Como um verdadeiro meia, o jogador do Barcelona atua com maior frequência na faixa central do esquema 4-2-3-1, do treinador alemão Hansi Flick. Na temporada, Raphinha tem 12 gols e 10 assistências em 17 jogos pelo Barcelona, além de ser capitão da equipe.

A mudança se justifica porque Hansi Flick gosta de uma equipe intensa na marcação e com ataque direto, que troca a posse de bola - marca registrada do Barcelona na última década - por passes mais verticais, em direção ao gol. Nesse sistema, um meia-armador tradicional não tem espaço, com Raphinha sendo o nome ideal.

Dessa maneira, o bom desempenho do craque na temporada pode ter reflexos na Seleção Brasileira, já que o meio-campo do país tem sido contestado pela falta de criatividade. Além disso, o jogador é mais uma peça de velocidade, na intenção de atacar em profundidade.

Venezuela e Brasil se enfrentam, nesta quinta-feira (14), no Estádio Olímpico de Maturín, em Maturín (VEN), às 18h (de Brasília). A partida é válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026.

