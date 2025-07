Globo tem sucesso com transmissão do Mundial de Clubes; veja números

A transmissão do Mundial de Clubes pela Globo foi um sucesso. Com o fim das semifinais do torneio, o canal 130 milhões de pessoas já viram o torneio pela emissora - os números incluiem o Sportv. Agora, os canais do grupo se preparam para a transmissão da final, que acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília), entre Chelsea e PSG.

Considerando apenas a fase semifinal, a Globo teve um alcance +949% acima do streaming concorrente, com vantagem de 451% entre adolescentes de 12 a 17 anos e de 402% entre jovens de 18 a 34 anos. No comparativo entre as mulheres, a Globo atingiu 1450% mais do que o concorrente. Na TV Globo, a transmissão da fase semifinal trouxe um aumento na média de audiência em relação às quartas de final de 20% no Rio de Janeiro; 11% no PNT; e 8% em São Paulo.

Números de outros canais da Globo

No sportv, a audiência cresceu em 20%, desde o início do torneio até as semifinais. Ao longo de toda a competição, novos públicos foram sendo agregados. Do montante de novos consumidores que chegaram para acompanhar os jogos da Semi, 55% foram jovens (entre 4 e 24 anos).

Este foi o maior percentual desta faixa no comparativo com todas as fases desde o começo da copa. Durante a transmissão dessa fase, o sportv teve 96% de share entre os esportivos da Pay TV.

O Globoplay bateu recorde de consumo diário em 8 de julho, com o sinal ao vivo da TV Globo exibindo a semifinal do Fluminense contra o Chelsea. As duas partidas desta fase registraram a maior média de alcance e consumo na plataforma, com o dobro em relação à média do torneio.

Desde 14 de junho, quando a Copa começou, o sportv teve um crescimento de 64% de horas consumidas no Globoplay no comparativo com as quatro semanas anteriores à competição. No ge, já são mais de 575 milhões de views no site durante todo o campeonato e só as semifinais registraram mais de 36 milhões de views.