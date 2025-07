Mais de 12 anos após sua inauguração, a Arena finalmente será do Grêmio. Na noite desta sexta-feira (11), Marcelo Marques, empresário do ramo alimentício e pré-candidato à presidência do Tricolor Gaúcho, anunciou a compra dos créditos da Revee e dos direitos de gestão do estádio.

Em postagem no Instagram, Marques destaca que, "como toda negociação deste porte, existe um passo a passo para ser seguido até que o imóvel Arena e sua gestão sejam transferidas ao Grêmio". Porém, o empresário garante que "não há mais possibilidade de desistência por parte da Arena Porto-Alegrense e Revee".

Marques ainda informa que, na próxima semana, realizará uma entrevista coletiva com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, para detalhar o assunto. O evento será agendado pelo clube.

Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio, comprou os direitos de gestão da Arena. (Foto: Reprodução/Instagram)

"SAUDAÇÕES TRICOLORES!! É OFICIAL!!! Como diz a música, “…às vezes a felicidade demora a chegar….mas é aí que a gente não pode deixar de sonhar”. Com muito carinho e respeito ao Grêmio e ao seu torcedor, e MUITO EMOCIONADO, anuncio que acabamos de assinar a compra dos créditos da Revee e a compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense. Como toda negociação deste porte, existe um passo a passo para ser seguido até que o imóvel Arena e sua gestão sejam transferidas ao Grêmio. No entanto, ressalto: não há mais possibilidade de desistência por parte da Arena Porto-Alegrense e Revee. Na próxima semana, eu e minha equipe, juntamente com o presidente Guerra e sua equipe, faremos uma coletiva de imprensa para detalharmos o assunto. A coletiva será marcada pelo Grêmio e noticiada a todos. Grato a Deus por essa oportunidade de participar de um momento tão importante e histórico para o nosso clube do coração."

Compra da gestão da Arena coloca ponto final em conturbada relação

A compra da gestão da Arena por parte de Marcelo Marques, e sua transferência para o Grêmio, dá fim a uma longa e conturbada relação entre clube e gestora do estádio. Críticas ao gramado, acessibilidade e preço dos ingressos são corriqueiras desde a inauguração do estádio, no final de 12 anos.

Com o direito de gerir a Arena, o Grêmio poderá atuar diretamente para corrigir todas essas situações. Pelo contrato original, o estádio só seria do clube a partir de 2033.