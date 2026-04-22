Torcedores do Vasco homenageiam Renato Gaúcho após perder irmã

A vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Paysandu, no Mangueirão, pela ida da Copa do Brasil, foi marcada não apenas pelo resultado em campo, mas também por um forte momento de emoção fora das quatro linhas.

continua após a publicidade

➡️Filha de Renato Gaúcho pede empatia antes de Paysandu x Vasco após perda na família

Em meio ao luto pela morte da irmã, Íris Portaluppi, o técnico Renato Gaúcho comandou a equipe e recebeu uma homenagem especial da torcida vascaína após o apito final. Nas arquibancadas, cânticos de apoio e mensagens de solidariedade foram direcionados ao treinador, que vive dias difíceis longe da família.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes da partida, Renato já havia demonstrado abalo ao falar sobre a perda.

— Difícil nessas horas, né? Eu era muito apegado à minha irmã. Infelizmente, na decolagem, antes de desligar o telefone, entrou a mensagem que ela havia falecido. Eu queria estar presente, mas a família toda está lá. Sou um profissional, hoje estou aqui, vou procurar da melhor maneira possível me entregar — disse, em entrevista ao sportv.

continua após a publicidade

Mesmo emocionalmente abalado, o treinador esteve à frente do time em Belém e viu o Vasco construir uma vitória importante. O grande nome da noite foi Spinelli, autor dos dois gols que garantiram a vantagem cruz-maltina no confronto.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Dentro de campo, o Vasco mostrou organização e eficiência. A equipe abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou na etapa final, controlando bem as ações diante do Paysandu, que pouco conseguiu reagir.

continua após a publicidade

Spinelli comemora o gol marcado pelo o Vasco contra o Paysandu (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após o apito final, a vitória ganhou um significado ainda maior. Jogadores e comissão técnica se reuniram no gramado, enquanto a torcida presente no Mangueirão entoava gritos de apoio ao treinador, em um gesto que emocionou Renato.

➡️ Veja gols em Paysandu x Vasco: Spinelli marca duas vezes para o Cruzmaltino

A filha do técnico, Carol Portaluppi, já havia pedido empatia nas redes sociais, destacando a dificuldade do pai em lidar com a perda à distância. O apoio vindo das arquibancadas, portanto, simbolizou um momento de união entre clube, elenco e torcida.

➡️ Atuação de jogador do Vasco contra o Paysandu repercute: 'Essencial'

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas.