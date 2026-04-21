Veja gols em Paysandu x Vasco: Spinelli marca duas vezes para o Cruzmaltino
Equipes se enfrentam pela Copa do Brasil
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O Vasco abriu 2 a 0 no placar contra o Paysandu, nesta terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para a ocasião, o atacante Claudio Spinelli foi o responsável por marcar os gols da equipe carioca no confronto.
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Ambos os gols aconteceram durante o segundo tempo da partida. O primeiro saiu aos 57 minutos. Na ocasião, argentino aproveitou um cochilo da defesa adversária para aparecer livre na área e marcar.
Posteriormente, aos 62 minutos, Spinelli apareceu novamente na área para marcar. Desta vez, o argentino aproveitou um cruzamento preciso de Rojas para marcar de cabeça.
Veja os gols abaixo:
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