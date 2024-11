Torcedores do Santos vibram na web após demissão de Carille: ‘Tchau’

O Santos oficializou a demissão do treinador Fábio Carille na noite desta segunda-feira (18). A decisão do clube aconteceu após dois dias da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do título, o técnico não tinha o apoio da maioria dos torcedores alvinegros.

Alguns santistas chegaram a comemorar a rescisão contratual nas redes sociais. As críticas acompanharam Fábio Carille durante toda a temporada de 2024. Jogos com desempenho abaixo do esperado e declarações polêmicas marcaram a passagem do clube na Vila Belmiro. Veja a repercussão dos torcedores abaixo:

Recisão de Carille

Vale destacar, o contrato do treinador havia sido renovado automaticamente após o título da competição, como era previsto em acordo. Contudo, o baixo apoio da torcida e a instabilidade no clube, mesmo a conquista da Série B contribuíram para o fim do ciclo do técnico no Santos. A última partida sob o comando da equipe foi a derrota para o CRB por 2 a 0 no domingo (17).

No comunicado oficial, o Santos reforçou que o treinador e sua comissão técnica cumpriram com o objetivo da temporada, que era conquistar o acesso e o título do campeonato. Fábio Carille chegou ao clube em dezembro de 2023.

- O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do clube.

Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024 - diz o texto.