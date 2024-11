O Santos tem um acordo fechado para a volta de Neymar, segundo informação do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências. O assunto virou um dos mais comentados da web e muitos torcedores começaram a sonhar com o "anúncio perfeito", cheio de nostalgia envolvendo o retorno do craque.

Neymar no Santos

A chegada de Neymar em 2025 já era aguardada pelo Peixe. A ideia da diretoria era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira à época, que agora vê a oportunidade de contar com Neymar já no início do ano.

