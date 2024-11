IA crava nome ideal para treinar o Santos na série A

Muito contestado no comando técnico do Santos, Fábio Carille pode não estar nos planos do Peixe para a próxima temporada. Mesmo com o acesso antecipado para a elite do futebol brasileiro, o nome do treinador não agrada os torcedores para liderar o time na série A. Sendo assim, o Lance! pediu para que o Chat GPT apontasse o nome ideal para treinar o Santos em 2025.

Inteligência Artificial escolhe técnico do Santos

"Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão, pode ser considerado o nome ideal para assumir o Santos em 2025 por vários fatores que combinam sua experiência, características táticas e capacidade de gestão de grupos com as necessidades do clube.

Com vasta experiência e títulos importantes, incluindo uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Felipão está sem clube desde sua saída do Atlético Mineiro em 2024. O treinador representa uma opção sólida e confiável para liderar o Santos em 2025, oferecendo o equilíbrio necessário entre resultados e estruturação de um projeto a longo prazo."

Felipão atualmente está livre no mercado (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Tabela da Série B

Como o Mirassol, atual vice-líder com 64 pontos e com apenas mais uma partida no calendário, empatou com o Operário, em 1 a 1, na sexta-feira (15), o Santos, que tem 68 pontos, não pode ser mais alcançado. O Novorizontino foi a 64 pontos e manteve a terceira posição.