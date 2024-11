As vaias após o apito final na derrota para o CRB já davam o tom do que seria essa reta final de Série B para Fábio Carille no comando do Santos. O Peixe está negociando uma rescisão de contrato com o treinador após o fim da temporada 2024, ano que termina com o acesso à Série A e o título da segunda divisão nacional. A informação é do jornalista André Hernan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Os resultados positivos no Campeonato Brasileiro - tratados como obrigação dentro do clube e pela torcida - foram conquistados sob desconfiança com o trabalho do técnico. Em reunião na tarde desta segunda-feira, a diretoria santista optou por encerrar o vínculo.

Carille deixa o Santos com 62,8% de aproveitamento. Foram 30 vitórias em 53 jogos disputados, além de 13 derrotas e dez empates. No ataque, o alvinegro balançou as redes 78 vezes sob a gestão do técnico e sofre 44 gols.

continua após a publicidade

Técnico Fábio Carille não fica no Santos para 2025. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O treinador havia conseguido uma renovação automática com o clube após confirmar o acesso à Série A do Brasileirão, como estava previsto em contrato. A extensão, porém, não deve ser cumprida.

➡️ Olheiro Lance!: cinco nomes livres no mercado para assumir o Santos em 2025

Com a probabilidade do anúncio da demissão antes do fim do campeonato, ainda não há a confirmação da presença do treinador no último duelo diante do Sport, fora de casa, no próximo domingo. O Peixe já tem garantido o acesso e o título da divisão, enquanto seu adversário do fim de semana luta por uma vaga no G4 na última rodada da competição.