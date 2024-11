Especulado no Santos, Neymar compra cobertura de luxo em Dubai

Em meio a possibilidade de retornar ao Santos, Neymar adquiriu nesta segunda-feira (18) uma cobertura milionária em Dubai. O jogador desembolsou U$ 54,4 milhões (cerca de R$ 314 milhões) pela propriedade localizada no edifício Bugatti Residences by Binghatti.

Para concluir o negócio, o brasileiro esteve ao lado do pai Neymar da Silva e da namorada Bruna Biancardi. A compra da propriedade foi confirmada através de uma cerimônia oficial, liderada pelo chefe de vendas da Bugatti, Abdullah Binghatti. Além dele, outros executivos importantes da empresa também marcaram presença.

De acordo com informações da imprensa árabe, o empreendimento da Bugatti conta com 182 residências construídas sob medida de forma única. Ou seja, nenhuma casa é igual a outra. O imóvel adquirido pelo brasileiro é uma das coberturas do edifício, que conta com elevador para carros e piscina privativa com vista panorâmica do centro da cidade.

Além das regalias presentes dentro do imóvel, o novo condomínio de Neymar também conta com uma estrutura de ponta. Uma das inovações da estrutura do edifício é a presença de uma praia particular inspirada na Riviera Francesa.

Bugatti Residences by Binghatti, novo edifício onde Neymar tem casa (Foto: Divulgação)

Futuro de Neymar

Apesar do investimento alto na nova propriedade, o futuro de Neymar no Al-Hilal ainda é incerto. Problemas com lesões e o alto número de atletas estrangeiros, que excede o limite estipulado pela Liga Saudita, podem afastar o brasileiro do time. No último domingo, surgiu a especulação de um possível retorno do atacante ao futebol brasileiro para atuar novamente pelo Santos.

Apesar das especulações, o agente do jogador, Pini Zahavi nega os rumores de uma possível saída do clube saudita na próxima janela de transferência. No Al-Hilal desde 2023, quando deixou o PSG, da França, Neymar tem contrato até junho de 2025.