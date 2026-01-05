Torcedores do Palmeiras avaliam provável saída de jogador: 'Escancara um erro'
Verdão tenta melhorar seu elenco para 2026
Depois de acertar a contratação de Marlon Freitas, o Palmeiras segue se movimentando no mercado para ajustar seu elenco. Nas redes sociais, muitos torcedores reagiram a iminente saída de um jogador do Verdão.
Fora dos planos da comissão técnica para esta temporada, o Palmeiras encaminhou o empréstimo do zagueiro Micael ao Inter Miami, dos Estados Unidos, time de Lionel Messi. As conversas caminham para que o jogador seja emprestado por uma temporada, com opção de compra ao final do contrato.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras se manifestaram sobre a saída do zagueiro, que não fez grande temporada em 2025. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre saída do zagueiro do Palmeiras
Negociação
Conforme antecipou a reportagem, o Palmeiras já pretendia negociar o beque, que jogou no clube durante todo o ano de 2025 e chegou com boas expectativas, principalmente por ser canhoto, característica que Abel Ferreira buscava em um defensor. O atleta, no entanto, ficou longe de ser titular e, nas partidas que entrou, não convenceu o clube e torcida como gostaria.
No início do ano passado, o Palmeiras desembolsou cerca de R$ 35 milhões para contratar o jogador de 24 anos junto ao Houston Dynamo, também dos Estados Unidos.
Para a posição, em dezembro, o Verdão acertou a permanência do também zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo e agora ficará no clube até 2029. Apesar disso, a ideia da diretoria é buscar mais um jogador da posição para repor a saída de Micael. Até o momento, não há nenhum nome em negociação avançada com o Palmeiras.
O camisa 13 disputou apenas uma temporada pelo Palmeiras. Foram 28 partidas, sendo quatro pelo Paulistão, duas pela Copa do Brasil, 16 pelo Brasileirão e quatro pela Libertadores. Micael não marcou nenhum gol e nem conquistou taças pelo clube paulista.
