Denílson aponta erro do Palmeiras em 2025 e avalia renovação de Abel Ferreira

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Após anos vitoriosos sob comando de Abel Ferreira, o Palmeiras passou o ano de 2025 em branco. Na última temporada, o clube foi vice-campeão do Brasileirão, da Libertadores e do Campeonato Paulista. Ex-jogador do Alviverde e agora comentarista da Globo, Denílson avaliou a temporada da equipe, citou o Flamengo e apontou o principal erro do time no ano.

continua após a publicidade

- A gente não pode deixar de citar o Flamengo, que fez uma temporada fora da curva. Se pegar o histórico de pontos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez o suficiente para ser o campeão, mas o Flamengo fez mais. Faltou para o Palmeiras, principalmente nos jogos decisivos, a eficiência que o Abel Ferreira tanto fala - começou Denílson.

➡️ Palmeiras finaliza temporada com novos líderes e dúvidas no meio-campo

- Algumas partidas da reta final, o Palmeiras não conseguiu performar, e nesse final é importante ter o máximo de concentração possível, aproveitar as poucas oportunidades que surgem em uma partida decisiva, e acho que o Palmeiras não foi eficiente. Mas isso não diminui o trabalho do Abel, dos jogadores, porque chegaram na reta final das competições, e isso diz muito sobre o trabalho da equipe do Abel Ferreira - completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo sem conquistas em 2025, o Palmeiras decidiu renovar o vínculo com Abel Ferreira, que agora tem contrato até o fim de 2027 com o clube. No total, o português soma 10 títulos pelo clube, sendo dois Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Paulistões. Denílson classificou o treinador como o maior da história do clube e concordou com a renovação.

- Acho que o Abel Ferreira fez por merecer essa renovação, essa responsabilidade e esse prestígio que ele tem dentro do Palmeiras. Acho que ele é o maior treinador da história do clube, por tudo que ele conquistou, pela capacidade que ele tem de mobilizar os jogadores, de motivar. É um grande treinador, não é fácil manter essa régua lá em cima durante tanto tempo. Os jogadores entendem bem o que ele pede e transferem para o campo o que fazem nos treinamentos. Mentalmente é um time muito forte também, e o Abel é um cara que trabalha muito em relação a isso - avaliou Denílson.

continua após a publicidade

Denílson, comentarista da Globo

Denílson vestiu a camisa do Palmeiras em 2008, tendo jogado 55 partidas, com sete gols marcados e a conquista do Paulistão daquele ano. Dois anos depois, o ex-jogador se aposentou e mergulhou na carreira de comentarista. Após 14 anos na Band, ex-atleta acertou com a Globo, já renovou contrato até 2028 e será o comentarista da emissora dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.