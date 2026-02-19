Estreia do Botafogo na Libertadores gera debate na web: 'Até engraçado'

Mesmo diante e um adversário fraco na Libertadores, o Botafogo enfrentou com muita dificuldade devido aos cerca de 4.000 metros de altitude. O clube foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, no Estádio Victor Ugarte, na Bolívia.

Desde 2007, quando os clubes da cidade passaram a conquistar vagas frequentes em competições continentais, o debate acerca das dificuldades de jogar na altitude voltam a tona, principalmente quando uma das equipes enfrenta um time brasileiro.

O jogo de volta entre Botafogo e Nacional Potosí valendo vaga na terceira fase da Libertadores será na próxima quarta-feira (25), no Nilton Santos. Com o resultado, o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Quem avançar irá enfrentar Barcelona-EQU ou Argentinos Juniors, valendo vaga na fase de grupos.

Nacional Potosí é pedra no "sapato brasileiro" graças à altitude

Em 2024, o Fortaleza foi derrotado pelo Nacional Potosí por 4 a 1, pela fase de grupos da Sul-Americana. O Fluminense também caiu diante do Nacional, por 2 a 0, em 2018. Contra o Real Potosí, os resultados incluem derrota do Flamengo por 2 a 1 na Pré-Libertadores de 2012, empate do Cruzeiro em 1 a 1 em 2010, goleada sofrida pelo Cruzeiro por 5 a 1 em 2008, revés do Paraná por 3 a 1 em 2007.

Assim como aconteceu nesta quarta (18), com o Botafgogo, na Libertadores, o histórico recente mostra que, em Potosí, a dificuldade é regra, não exceção.

