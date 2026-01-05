Mauro Cezar comenta possível reforço do Flamengo: 'Não é melhor'

O Flamengo está em busca de mais um centroavante para rechear seu elenco de opções em 2026. O principal alvo do Rubro-Negro nesta janela de transferências é Kaio Jorge, do Cruzeiro, e o jornalista Mauro Cezar comentou sobre a negociação.

Ao vivo na "Jovem Pan Esportes", Mauro foi sincero sobre a proposta enviada pelo Flamengo. O jornalista usou Vitor Roque, do Palmeiras, como argumento para reprovar o movimento da diretoria do clube carioca.

- Eu acho que o valor é muito alto.Não acho que seja para isso tudo. O Vitor Roque custou 25 milhões de euros. O Kaio Jorge fez um brasileiro pálido em 2024, não por acaso o Gabigol foi contratado ano passado - começou o jornalista sobre o alvo do Flamengo para 2026.

➡️João Guilherme comemora primeira temporada na Flamengo TV: 'Histórica'

- Por que o Alexandre Mattos foi buscar o Gabriel Barbosa? Porque não achavam que o Kaio Jorge seria o centroavante. Isso é uma obviedade. Só que chegou o Leonardo Jardim e percebeu que o Kaio Jorge era um jogador mais interessante que o Gabriel. Ele se valorizou. Não vender por 32 milhões de euros (24+ Cebolinha) é um erro crasso do Cruzeiro, porque é muito dinheiro. O Kaio Jorge não é melhor que o Vitor Roque - completou Mauro Cezar sobre a proposta do Flamengo por Kaio Jorge.

Mauro Cezar comentou proposta do Flamengo por Kaio Jorge (Foto: Reprodução)

Flamengo na busca por Kaio Jorge

Tudo indica que será difícil o Flamengo contratar o atacante Kaio Jorge, uma vez que a pedida de 50 milhões de euros do Cruzeiro está bem distante dos € 24 milhões + Everton Cebolinha propostos pelo Rubro-Negro. No entanto, a diretoria ainda pretende conseguir um substituto à altura de Pedro para o comando de ataque nesta janela de transferências.

