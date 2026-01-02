Palmeiras inicia temporada de 2026 com dois jogadores fora dos planos de Abel Ferreira

O Palmeiras segue tímido no mercado de transferências, que abrirá a janela na próxima segunda-feira (5) no Brasil e vai até o dia 3 de março. Encaminhado, por enquanto, apenas Marlon Freitas, do Botafogo, mas dois nomes do atual elenco podem se despedir do Verdão em breve, já que neste momento estão fora dos planos da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

O primeiro nome é o do atacante Bruno Rodrigues, que está fora dos planejamentos do clube para 2026. O jogador, inclusive, se envolveu em uma polêmica recentemente, quando disputou um torneio de várzea em sua cidade natal sem a autorização do clube, que tomou conhecimento e aplicou uma multa no jogador.

Vale lembrar que Bruno Rodrigues pouco atuou pelo clube, pois teve duas graves lesões nos joelhos, passou por cirurgia e ficou quase 600 dias longe dos gramados, antes de retornar em setembro. Ainda sem destino certo, o jogador pode ser negociado por empréstimo ou em definitivo. Ele tem contrato com o Palmeiras até 2028.

Os atacantes reservas do Palmeiras, aliás, não deram o retorno esperado no ano passado. Além de Bruno Rodrigues, Facundo Torres e Ramón Sosa não renderam em alto nível, além do garoto Luighi, que ainda não tem condições de brigar por titularidade.

Paulinho, por sua vez, é uma das esperanças ofensivas para esta temporada, mas ainda ficará as primeiras semanas de 2026 fora dos jogos. Sendo assim, a ideia da diretoria é buscar mais um atacante para compor o elenco e fazer sombra para Vitor Roque e Flaco López.

Outro jogador que deve ser negociado é o zagueiro Micael. Após uma temporada no Verdão, o atleta ficou longe de ser titular e, nas partidas que entrou, não convenceu o clube e torcida como gostaria. No entanto, como ambos ainda não têm uma proposta oficial de nenhum clube, os devem começar a temporada no Palmeiras, ainda que com pouca probabilidade de serem utilizados.

Negociações do Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras vendeu o volante Aníbal Moreno ao River Plate, da Argentina, por 7 milhões de dólares, além de ter encaminhado três empréstimos: o meia Rômulo para o Novorizontino, novamente, o lateral-direito Gilberto ao Athletico, e o lateral-esquerdo Caio Paulista que está de saída do Atlético-MG e deve ir para o Grêmio.

Duas renovações também foram concretizadas: a compra em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs, e a renovação com o goleiro Marcelo Lombra por mais um ano.