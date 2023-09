A irritação da torcida do Fluminense se deu principalmente pela expulsão de Samuel Xavier ainda no primeiro tempo, após ser punido com dois cartões amarelos. A desvantagem numérica deu espaço para o crescimento do Internacional na partida, que buscou o empate nos acréscimos da etapa inicial. O Colorado conseguiu a virada aos 18 minutos do segundo tempo, mas não segurou a noite inspirada de Germán Cano, que, aos 32', balançou as redes do Maracanã pela segunda vez para deixar tudo igual.