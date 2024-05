Bellingham é o jogador mais valioso do mundo; top 5 tem brasileiros

Jude Bellingham segue na liderança da lista dos 100 jogadores mais valiosos do futebol mundial. Vini Jr. e Rodrygo estão no top 5 do levantamento atualizado do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicado nesta quinta-feira (29). A lista anterior foi feita em janeiro.