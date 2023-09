- Fiquei contente com o que o Fluminense fez. Ponto negativo claramente foi a arbitragem. No primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel Xavier, teve falta do Enner Valencia no Nino. Aí se pode admitir, que por ser Libertadores, não se marca qualquer tipo de falta, então a primeira falta não era para cartão amarelo. Depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção, que eu fiquei até chateado com o Samuel. Como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, ele recolhe o pé, e ele dá o segundo cartão amarelo. Nem falta foi. Ele compromete o andamento do jogo - disparou Diniz, que completou.