Neymar ataca Diogo Defante nas redes sociais: ‘Otário’

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 15:24 • São Paulo (SP)

Neymar atacou Diogo Defante após o humorista dar indireta para o jogador nas redes sociais, tendo como contexto principal a polêmica com Luana Piovani. Defante chegou a realizar uma postagem em seu X, antigo Twitter, sobre o assunto.

Como resposta, Neymar respondeu em seu Instagram, com um registro do humorista jogando boliche com ele. Na postagem, chegou a chamar Defante de 'otário' e 'fanfarrão'.

- Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope... FANFARRÃO, OTÁRIO - escreveu Neymar.

Tudo começou quando Piovani criticou o atleta por conta do apoio do craque ao projeto de privatização de praias. Luana chamou o atacante de "ex-ídolo" e "mau-caráter". O atleta do Al-Hilal respondeu e afirmou que a mulher havia "saído de um hospício".

