Cléber Machado comenta preparação para a final da Champions e projeta ‘Bola de Ouro’ a Vini Jr

Publicada em 31/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A final da Champions League ocorre neste sábado (1), com transmissão do SBT em TV aberta. Narrador da emissora, Cléber Machado já está na Inglaterra para comandar o jogo direto do Wembley. O locutor conversou com o Lance! sobre a decisão entre Borussia Dortmund e Real Madrid.

- A preparação do narrador não é muito diferente não. O grande diferencial é você estar na cidade da final, poder ver de perto os treinos, movimentação de torcida e estar por dentro do noticiário local, ter o contato mais pessoal. Não tem muita diferença não, é soltar a voz lá na hora do jogo - comentou Cléber.

Outra situação em jogo é o desempenho de Vini Jr, que é um dos cotados a conquistar o The Best, da Fifa, e a Bola de Ouro, da France Football. Na atual temporada, o atacante soma 38 jogos, 23 gols e nove assistências. Para o narrador, se o brasileiro tiver grande atuação, entra como favorito para os prêmios.

- É um jogo que vai contar muito para a premiação do melhor do mundo. O Vinicius tem sido esse ano um dos principais jogadores do mundo, acho que já é um candidato para estar minimamente entre os três melhores. Uma atuação decisiva, com gol, com passe pra gol, vai deixar ele mais favorito ainda - analisou.

Confira outros trechos da entrevista:

FAVORITISMO

"Nunca acho que tem algum muito favorito. Em uma final de Liga dos Campeões, onde todos jogaram o mesmo número de jogos, enfrentaram adversários diferentes. O Borussia conseguiu chegar eliminando o Paris Saint-Germain. O Real sabe usar muito bem os jogadores que tem. Não acredito que o Real Madrid é muito favorito, mas é um pouco favorito"

SIGNIFICADO NA CARREIRA

"É sempre muito legal narrar em um dos estádios mais espetaculares do mundo. O estádio é bonito, o ambiente é ótimo, o clima, a festa, o show… Fazer uma final de Champions no estádio é um verdadeiro privilégio, mais uma grande oportunidade que a carreira dá pra gente"

DESPEDIDAS DE KROOS E REUS

"As despedidas do Kroos não sei se são determinantes para o jogo, mas eu acho que são duas boas atrações. O Reus é um ídolo do clube, talvez o maior. Teve muitas lesões em véspera de jogos grandes, antes de Copa do Mundo, então tenho certeza que vai ser emocionante"

"Quanto ao Kroos, anuncia precocemente o final da carreira. Estamos falando de um dos maiores meio-campistas dos últimos tempos. Cara que não erra passe, que é determinante no jogo. Vai ser mais um motivo para curtir a decisão, uma boa reverência a dois grandes jogadores"