Neymar abre processo contra Luana Piovani após polêmicas

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 13:32 • São Paulo (SP)

Depois de polêmica envolvendo Neymar e Luana Piovani, o jogador deve abrir um processo contra a atriz após ataques nas redes sociais. Tudo começou quando Piovani criticou o atleta por conta do apoio do craque ao projeto de privatização de praias. Luana chamou o atacante de "ex-ídolo" e "mau-caráter". O atleta do Al-Hilal respondeu e afirmou que a mulher havia "saído de um hospício".

Segundo uma nota emitida pela equipe de Neymar, ele irá abrir um processo contra Piovani por 'danos morais'. A apuração foi feita pelo portal 'F5'.

- O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado - disse a nota emitida pela equipe jurídica de Neymar.

Neymar foi alvo de críticas das atrizes Luana Piovani e Maeve Jinkings por causa da parceria com a incorporadora Due para a criação da "Rota Due Caribe Brasileiro". O projeto visa erguer 28 imóveis de alto padrão no trecho de 100 km entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, com previsão de faturamento de até R$ 7,5 bilhões. A informação é do jornal "O Globo".

- Estou junto com a Due na criação da 'Rota Due Caribe brasileiro'. Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região. Em breve, mais novidades - anunciou Neymar, que já havia se envolvido em polêmica sobre questões ambientais devido à construção de um lago artificial na casa dele em Mangaratiba (RJ).