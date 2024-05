Designer brasileiro assinará coleção de skate para três países nas Olimpíadas

Coleção será usada nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 14:36 • São Paulo (SP)

Uma marca brasileira em parceria com um designer também brasileiro, chamado Pedro Andrade, estará por trás dos uniformes da equipe de skate de três países (Portugal, Holanda e Eslováquia) nos Jogos Olímpicos de Paris.

A marca foi fundada por David Python e Fernando Porto no Brasil. Para a execução dos uniformes, a principal premissa é a sustentabilidade. A tecnologia dos uniformes que serão utilizados contam com a utilização de garrafas PET recicladas na composição.

A inspiração do designer brasileiro para a coleção foi o desenho das camisas de futebol que eram utilizadas entre os anos 90 e 2000, com referências em específico para cada país.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em entrevista à Forbes, Pedro Andrade explicou o que pensou em específico para cada país escolhido no processo de execução dos uniformes.

- Para a equipe da Eslováquia, pudemos usar as linhas da bandeira que me lembram uma nuvem, e as cores são incríveis. Para Portugal consegui criar algo mais ousado, utilizando as linhas abstratas do logotipo Cariuma para parecer mais agressivo. A equipe holandesa queria algo mais simples, com linhas limpas - contou.

Veja as fotos: