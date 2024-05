Qual é o salário de Lucas Paquetá no West Ham, da Inglaterra?

💰 Salário de Lucas Paquetá no West Ham



Segundo o Capology, Paquetá recebe um salário bruto anual de 7,8 milhões de libras (R$ 51,6 milhões) no West Ham. Por mês, o valor seria de R$ 4,3 milhões antes do desconto de impostos.



Com contrato até junho de 2027, ele é o jogador mais bem pago do elenco junto com o volante Kalvin Phillips, que está emprestado pelo Manchester City.



