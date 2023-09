⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ !FAZ O L! Após um roubo de bola no campo de ataque, Cano recebeu passe de John Kennedy e marcou seu 10º gol na Libertadores



2️⃣ !GOLPE DURO! No fim do primeiro tempo, Samuel Xavier recebeu seu segundo cartão amarelo por uma falta em Valencia, foi expulso da partida e desfalca o Tricolor no Beira-Rio



3️⃣ !CALOU O MARACANÃ! Com um jogador a mais, Hugo Mallo aproveitou um cruzamento na área e empatou a partida para o Colorado



4️⃣ !VIRADA! O Internacional voltou melhor na segunda etapa e chegou a virada com Alan Patrick sendo acionado na área, limpando Marcelo e batendo firme para marcar o 2º gol colorado



5️⃣ !MONTANHA RUSSA! O Tricolor não estava bem, mas Germán Cano achou o gol de empate após uma cobrança de escanteio e deixou tudo igual no Maracanã