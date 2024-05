Cachorro vidente revela quem será campeão da Champions League

Cachorrinho fez previsão da final da Champions (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 10:00 • São Paulo (SP)

Popular na internet e nas redes sociais, o perfil do famoso 'cachorrinho vidente' previu quem deve ser campeão desta Champions League. A final entre Borussia Dortmund e Real Madrid acontecerá no sábado (1).

De acordo com a previsão feita pelo cachorro, o Borussia abrirá com vantagem, mas sofrerá a virada com o decorrer do confronto. Assim, o título seria conquistado pelo Real Madrid.

O vídeo foi postado no perfil do cachorrinho no Tiktok. Em outras ocasiões, com jogos da NBA, por exemplo, o cachorrinho chegou a acertar alguns resultados. Desta forma, sua previsão para a Champions League logo viralizou nas redes sociais.

O confronto de sábado (1) acontecerá às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres. As equipes já estão embarcando para a decisão.

Veja o vídeo: