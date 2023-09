Até a noite desta quarta-feira (27), o confronto do Fluminense com o maior número de torcedores havia sido contra o Olimpia, pelas quartas de final dessa edição da Libertadores. Naquele duelo, 64.047 pessoas estiveram presentes para assistir o triunfo do Time de Guerreiros sobre os paraguaios por 2 a 0, com gols de André e Cano.



+ Garanta a sua vaga no curso que Pet, Dante e outros craques da bola participaram também. Cupom: LANCE400