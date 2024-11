Luva de Pedreiro ganha série documental e mostra que é o rei da jogada

Luva de Pedreiro ganhou série documental sobre sua vida (Foto: Reprodução/Max)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 07/11/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Há poucos anos, um garoto pobre como tantos outros Brasil afora se divertia com os amigos jogando bola em um campinho improvisado, de chão batido. O local ficava na pequena Quijingue, cidade de 24 mil habitantes no interior da Bahia. O jovem tinha habilidade inegável, mas se transformar em jogador de futebol profissional e ter seus jogos transmitidos na TV era bastante improvável. Resolveu, então, filmar seus lances e assistir pelo celular. Ah, e usando uma luva de pedreiro. Tudo muito prosaico, mas o suficiente para a esta altura você saber sobre quem estamos falando.

Hoje, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, tem 21,8 milhões de seguidores apenas no Instagram — o equivalente a 840 mil vezes a população de sua cidade natal —, circula em eventos ao lado de estrelas do futebol mundial como Zidane, Cristiano Ronaldo e Vinicius Júnior, e, desde esta quinta-feira (7), protagoniza uma série documental da Max.

A ascensão meteórica do garoto simples é o tema de Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada, obra dividida em três capítulos. A série conta com depoimentos de Iran e familiares, amigos, influenciadores e profissionais do marketing e da bola. Mostra os bons momentos, mas também os complicados.

— Nunca imaginei nem ir até ali, em Salvador, ver apartamento. Tu é doido! Não imaginava (virar tema de série), nunca nem passou na minha cabeça. Um negócio desse aí é diferente! — disse Luva de Pedreiro, em entrevista ao Lance!.

Luva de Pedreiro agradece amigos: 'Me ajudaram muito'

A série inicia com Iran justamente no campinho em que ele deu seus primeiros chutes e o lançou à fama. E tem entre os depoimentos iniciais falas de quem dividiu desde sempre aquele espaço com ele: os amigos Maycon, goleiro; Raynan, que faz os cruzamentos; e Diogo, responsável por gravar os gols.

— Rapaz, fala a verdade: isso tudo é porque eles me ajudaram. Se eu não tivesse o goleiro lá, como é que eu ia fazer? O cruzador também, fica aquelas batidas, só que o cruzador vai (e lança). O gravador, não tem como o cara fazer (sem ele). Graças a Deus, mano, eles me ajudaram muito. Ajudaram muito mesmo — ressalta Luva de Pedreiro.

A irmã de Iran, Gabriela, também aparece logo no primeiro episódio. Foi ela quem ajudou Luva de Pedreiro a postar os primeiros vídeos nas redes sociais, como Tik Tok, iniciando timidamente a divulgação de gols que hoje são vistos por milhões de pessoas mundo afora. E a série documental mostra que para Iran publicar esses vídeos não tinha nem um pouco da facilidade que estamos acostumados.

— Quando eu fazia os vídeos, eu gravava uns 10, para depois ir lá (onde tinha sinal de internet e publicar). Teve uma vez que eu deixei o celular lá, porque demorava muito —, lembrou Luva de Pedreiro ao Lance!.

Serviço

LUVA DE PEDREIRO - O REI DA JOGADA

O que: Série documental em três episódios

Quando: Todos os episódios disponíveis a partir de 7 de novembro

Onde assistir: Max (streaming)

Produção: Beyond Films

Direção: Sebastián Gadea