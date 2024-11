Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, se envolve em polêmica de traição (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 11:51 • Rio de Janeiro

Rumores sobre uma suposta traição envolvendo o jogador do Flamengo Gonzalo Plata passaram a circular na web após a sua ex-namorada chamar Maiara Braga Porto, modelo envolvida com o atleta, de "amante". Fernanda Cardoso, ex-namorada de Plata, afirmou ter alertado Maiara sobre seu relacionamento com o jogador, mas disse que a modelo ignorou e "seguiu com o papel". Contudo, Maiara veio a público expor a sua versão dos fatos;

- Vamos hablar com prints e fatos verdadeiros. Ele me disse que não estava namorando com ela. Nenhum dos dois tinham foto juntos no Instagram e eles sequer se seguiam... Quando ele falou que não namorava, eu acreditei - iniciou.

- A primeira vez que a gente se viu, eu coloquei ele na parede e perguntei se ele estava solteiro e verifiquei os fatos. Na minha cabeça ele estava e continua solteiro. Até por isso marcamos nosso primeiro encontro em um lugar público e eu duvido muito que uma pessoa comprometida iria a um encontro em um lugar público, ainda mais com outra pessoa pública (Maiara é influenciadora e modelo), sabendo dos riscos de ser fotografado e exposto - argumentou a modelo, antes de completar:

- Não sou amante e nunca fui amante. Simples assim. Parem de dar atenção para quem só quer isso. Espero não ter que falar sobre isso novamente. Muito cuidado com quem vocês chamam de amante! - concluiu alertando.

Polêmicas envolvendo Matheus Gonçalves e Cebolinha

Essa não é a primeira vez no ano em que um jogador do Flamengo se envolveu publicamente em um escândalo de traição. Matheus Gonçalves e Everton Cebolinha foram alvo de polêmicas extraconjugais recentemente.

Há duas semanas, o portal "LeoDias" publicou uma foto de Matheus Gonçalves com uma torcedora do Flamengo em um motel. Manu Soares, a mulher em questão, afirmou não saber que o jogador tinha uma namorada. Após a repercussão do caso, o jogador afirmou que está solteiro. Manu ironizou a declaração e respondeu: "Tá solteiro agora que foi exposto, né?".

No início de outubro, a influenciadora Isa Ranieri anunciou o término do relacionamento com Everton Cebolinha. Nos dias seguintes, repercutiu a notícia que o atleta teria se envolvido com a modelo Ivana Bermanelli. O atacante, no entanto, afirmou que as duas relações não ocorreram simultaneamente. No fim de outubro, Cebolinha e Isa reataram o namoro.