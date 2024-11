Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro

O Botafogo joga contra o Vitória pela 35ª rodada do Brasileirão, no sábado, 23 de novembro, em jogo que antecede o jogo decisivo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Para conseguir jogar no Nilton Santos, o clube precisou mudar a data do show da banda Forfun, que aconteceria no mesmo dia no estádio.

Pelo encontro de datas, a diretoria do Glorioso entrou em contato com a organização do show, nos últimos pedidos, pedindo para utilozar o estádio na data. Atuar no estádio é visto, internamente, como inegociável nesta reta final do campeonato brasileiro. O Alvinegro é o atual líder da competição com 67 pontos, faltando seis partidas para o fim do torneio.

Confira o pronunciamento da banda nas redes sociais

– Nem sempre o planejado sai como esperado. Assim como vocês, nós também fomos surpreendidos com a notícia de que a diretoria do Botafogo solicitou o uso do Engenhão na data de 23/11, dia do nosso show, para realizar um dos jogos da reta final do campeonato Brasileiro. Lamentamos a decisão unilateral do clube, que prejudica tanto nosso evento (programado há quase 1 ano), como a todos que se programaram pra estar conosco nesse encerramento de turnê.

Por conta das finais da Copa do Brasil e Libertadores, a CBF alterou a data de algumas partidas agendas e desmembrou a tabela de jogos das rodadas 34, 35 e 36. O jogo, originalmente, aconteceria no domingo (24), mas com a antecipação do duelo contra o Palmeiras para o dia 23, o jogo contra o Vitória também precisou alterar de data. A entidade confirmou o duelo para o Nilton Santos. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Antes disso, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, em casa, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso vai em busca de mais três pontos para confirmar a distância para o vice-líder Palmeiras, com 61, e dar mais um passo para a conquista do título brasileiro.