Torcedores reagem a possível venda de jogador do Flamengo: ‘Não pode ser verdade’

O Cruzeiro demonstrou interesse em contratar Matheus Gonçalves, do Flamengo. O Cabuloso fez proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, e o Rubro-Negro avalia o negócio. A notícia dividiu opinião de torcedores na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Matheus Gonçalves pode deixar o Flamengo rumo ao Cruzeiro

➡️ Pedro não treina com o elenco e está fora de Flamengo x São Paulo

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela apuração do Lance!. O principal empecilho seria a forma de pagamento da transferência, mas a situação é considerada encaminhada. A Raposa já teria acertado bases salariais com o jogador de 19 anos, que deu aval para a negociação seguir.

Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades no Flamengo desde a chegada de Filipe Luís. Nesta temporada, o meia-atacante entrou em campo em apenas 21 das 55 partidas do Rubro-Negro no profissional, além de alguns jogos no sub-20. Na última quinta-feira (10), se destacou no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão da categoria de base e comentou possível saída do Fla.

continua após a publicidade

— Todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando a gente joga. Vou procurar conversar com o Filipe (Luís), ver o que ele quer, o que ele acha que eu tenho fazer. Minha vontade é ficar, eu jogo no Flamengo desde os 12 anos, estou muito focado aqui, treinando bastante nos treinos para receber mais oportunidades. Infelizmente, é o ciclo de todo atleta, se eu não conseguir minhas oportunidades aqui, vai ser em outro lugar. Mas eu quero ficar e continuar trabalhando, dando meu máximo para conseguir tudo que almejo nessa temporada — declarou o jogador após o clássico, em entrevista ao "Sportv".

➡️ Torcedores do Flamengo mandam recado para Filipe Luís após polêmica com Pedro