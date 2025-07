O ex-jogador Neto se revoltou com uma nova polêmica envolvendo o Corinthians, que explodiu nesta semana. Na última quinta-feira (10), o ex-presidente Andrés Sanchez confirmou que usou o cartão corporativo do clube para gastos pessoais em 2020, quando era presidente agremiação.

O cenário revoltou o ídolo da torcida corintiana. Durante o programa Donos da Bola, da emissora Band, Neto rasgou o verbo sobre o novo escândalo envolvendo diretorias do Timão. Ele pediu a exclusão de Andrés Sanchez, cobrou medidas fortes do Conselho Deliberativo e chegou a comparar o Corinthians com a Portuguesa, de São Paulo.

- O Andrés alegou que os cartões eram fisicamentes iguais. Tudo bem, mas como ele não notou na conta, de algo que ele já gastou há cinco anos?... Se os conselheiros querem o bem do Corinthians, o Andrés precisa ser expulso. Agora, demorou cinco anos para descobrir isso. O clube não tem conselheiro? Auditor fiscal? Financeiro? - inciou o ex-jogador, antes de completar.

- Se em cinco anos, não conseguiram identificar esse gasto, em um cartão coorporativo da empresa, como podemos saber se tudo que está lá votado, está certo durante esse tempo todo? De um presidente que chegou com uma dívida de R$ 400 milhões e subiu para R$ 1 bilhão. Um cara que colocou o Duílio, Roberto de Andrade e Mário Gobbi... O Corinthians só não virou uma Portuguesa porque tem o torcedor, que é uma coisa insana - concluiu.

Entenda o escândalo envolvendo Andrés Sanchez

A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Bello. O cartão foi utilizado em uma viagem do réveillon de 2020. Na fatura constam diversos pagamentos em compras feitas em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, onde o ex-presidente viajou no final do ano. Cerca de R$ 9.416 foram gastos em itens da viagem como passeio de barco, hospedagem e restaurantes. Ainda há outros gastos no mesmo cartão que não têm relação com o futebol, como salão de cabeleireiro, mas sem valor definido.

Andrés Sanchez alegou que usou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o seu pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, afirmou que o Conselho Fiscal do clube, responsável por acompanhar as operações, não o notificou para que o reembolso fosse realizado, e promete fazê-lo agora.