Torcedores do Flamengo reagem à punição de Erick Pulgar: 'Esfria a cabeça'

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o volante Erick Pulgar, do Flamengo, nesta sexta-feira (17), por conta da expulsão contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Na ocasião, o chileno agrediu o zagueiro Agustín Sant'Anna.

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Após julgamento, o Tribunal definiu uma punição de quatro jogos para o atleta. O camisa 5 do Flamengo foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O código envolve punição para casos de agressão.

Diante do cenário, torcedores do Flamengo reagiram à punição de Erick Pulgar nas redes sociais. Ao comentarem o caso, parte da torcida rubro-negra chamou atenção para o fato do chileno se encontrar machucado e para o crescimento de produção de Evertton Araújo.

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Detalhes da punição de Erick Pulgar

A punição foi definida por unanimidade entre os auditores presentes, em votação de quatro a zero — um dos membros não participou da sessão. A defesa do atleta estuda a possibilidade de recurso para tentar reduzir a pena.

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Pulgar já cumpriu a suspensão automática no confronto diante do Santos, mas ainda terá que ficar de fora dos duelos contra Bahia e Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, além da partida contra o Vitória, válida pela Copa do Brasil.

Apesar da definição da pena, a ausência do jogador pode se estender ainda mais. O chileno segue em recuperação de uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, sofrida justamente no lance que originou sua expulsão. Atualmente, ele realiza trabalhos internos sob supervisão do departamento de fisioterapia e ainda não tem previsão de retorno aos treinos com o elenco principal.