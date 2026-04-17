Paquetá é regente em goleada do Flamengo e mostra credenciais para a Copa do Mundo

De olho em uma vaga entre os convocados da Seleção Brasileira à Copa do Mundo, Lucas Paquetá teve diante do Independiente Medellín na última quinta-feira (16) a melhor atuação desde o retorno ao Flamengo. O camisa 20 abriu o placar da goleada por 4 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, e comandou as ações rubro-negras enquanto esteve em campo.

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Pela segunda partida consecutiva, Paquetá foi escalado por Leonardo Jardim como segundo homem de meio-campo. Mais recuado, o Cria do Ninho colocou em prática a versatilidade pela qual é conhecido. Logo de início, apareceu à frente para finalizar da entrada da área e fazer o primeiro gol dele na Libertadores. Ao longo de todo o duelo, porém, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro se destacou pela capacidade de ditar o ritmo do jogo e foi importante na recomposição ofensiva.

Muito ativo, o meia teve 71 ações com a bola e completou 54 dos 55 (98%) passes que tentou nos 77 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído por De la Cruz. Desses, 31 foram no campo de ataque, todos acertados.

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Na defesa, Paquetá também contribuiu. Foram três desarmes, quatro cortes e cinco bolas recuperadas pelo segundo volante, além de 7 duelos ganhos. Uma atuação completa do xodó da torcida do Flamengo.

Números de Lucas Paquetá contra o Independiente Medellín

77 minutos jogados 1 gol 1 passe decisivo 98% de acerto no passe 3/4 passes longos certos 71 ações com a bola 3 desarmes 4 cortes 5 bolas recuperadas 7/8 duelos ganhos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 9.4

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De olho na Copa do Mundo, Paquetá cresce na hora certa

Figurinha carimbada na Seleção Brasileira nos últimos anos, Lucas Paquetá ficou fora da lista de Carlo Ancelotti na Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo de 2026. A ausência colocou em cheque a presença do meio-campista no Mundial.

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Desde então, o camisa 20 do Flamengo cresce de produção a cada jogo. Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o meia vem ganhando importância no Rubro-Negro e mostrando o porquê do investimento de 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) feito pelo clube.

Dos 10 jogos do Flamengo sob o comando do português, Paquetá foi titular em sete, saindo do banco nos outros três. Versátil, o jogador já foi escalado como meia-atacante, meia-direita e, nos últimos jogos, como segundo volante pelo treinador. Em todas as posições, ele correspondeu.

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Números de Lucas Paquetá com Leonardo Jardim no Flamengo

10 jogos (7 titular) 3 gols 209 minutos para participar de gol 1.1 passes decisivos por jogo 1.6 finalizações por jogo 1.3 passes longos certos por jogo 88% de acerto no passe 4.0 bolas recuperadas por jogo 1.4 desarmes por jogo 66% de eficiência nos duelos 1.0 faltas por jogo 2.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.51

Lucas Paquetá e o Flamengo voltam a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Bahia no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo diante do Independiente Medellín no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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