Eric Faria elogia dupla do Flamengo: 'Maiores da história'

O Flamengo conquistou uma ótima vitória sobre o Independiente Medellín por 4 a 1 na noite desta quinta-feira (16), no Maracanã. Com essa atuação, Eric Faria, em uma postagem via redes sociais, disparou elogios à Bruno Henrique e Arrascaeta

continua após a publicidade

Com o resultado, o Rubro-Negro mantém 100% de aproveitamento, chega aos seis pontos e lidera o grupo. O atual campeão é seguido pelo Estudiantes, com quatro pontos. Independiente Medellín soma um, e o Cusco ainda não pontuou.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dupla do Flamengo é exaltada após goleada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Maiores da história do Flamengo?

Após a vitória convincente do Rubro-Negro, Eric Faria afirmou que os craques do Flamengo estão em constante crescimento na história do clube:

continua após a publicidade

- Uma obra em construção e que vai ficando maior a cada ano. Arrascaeta e Bruno Henrique são os dois maiores jogadores da história do Flamengo que não foram feitos no Flamengo. Zico, Júnior e Leandro, tantos outros caras muito importantes na história do clube, nasceram nas divisões de base do Flamengo. Arrascaeta e Bruno Henrique foram contratados em 2019 - apontou o comentarista.

Posteriormente, o jornalista mencionou a gigante identificação do torcedor Flamenguista com a dupla de jogadores e que estão próximos dos maiores ídolos do clube:

continua após a publicidade

- Parece que nasceram para jogar no Flamengo, são os maiores campeões em termos de títulos oficiais (18 títulos). Criaram uma identidade com a camisa do Flamengo, basta ver como o torcedor gosta de ver os dois jogando pelo time. É muito difícil termos uma dimensão do que está sendo feito ainda, mas nesse caso, podemos trazer todos os elogios e mostrar todo valor histórico que esses caras têm no Flamengo. Certamente já estão sentados na mesa com os maiores nomes da história Rubro-Negra. Se perguntar para dez torcedores do clube, os dez vão dizer que Bruno Henrique e Arrascaeta estão no maior Flamengo de todos os tempos.

Como foi o jogo da goleada?

➡️Em noite brilhante, Rubro-Negro goleia Independiente Medellín pela Libertadores

O Flamengo controlou as ações desde os primeiros minutos e criou as principais chances ofensivas. O gol, saiu aos 15 minutos: Ayrton Lucas acionou Lucas Paquetá na entrada da área, e o camisa 20 finalizou cruzado para abrir o placar. Mesmo em vantagem, o Rubro-Negro reduziu o ritmo e acabou cedendo espaços, sendo punido após erro de Carrascal no meio-campo; no contra-ataque, Yony González avançou livre e empatou na saída de Rossi.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Nos minutos finais do primeiro tempo, Arrascaeta recebeu pela esquerda, após jogada de Samuel Lino, e cruzou na medida para Bruno Henrique marcar de cabeça, recolocando os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo ampliou rapidamente. Aos quatro minutos, Bruno Henrique fez boa jogada e serviu Arrascaeta, que finalizou de primeira para marcar o terceiro. Já nos acréscimos, Luiz Araújo puxou contra-ataque e acionou Pedro, que finalizou na saída do goleiro para fechar a goleada no Maracanã.

🔥Flamengo x Bahia: Aposte na vitória do Flamengo @1.49