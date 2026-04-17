Torcedores do Flamengo elegem melhor em campo na goleada: 'Aos poucos'

Após ótima atuação diante do Fluminense no Maracanã, Lucas Paquetá voltou a brilhar pelo Flamengo. Nesta quinta-feira (16), o Rubro-Negro recebeu o Independiente Medellín no Maracanã, onde aplicou uma goleada por 4 a 1. O meia abriu o placar do jogo com um golaço, o seu primeiro na Libertadores.

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Buscando uma vaga entre os convocados da Seleção Brasileira para Copa do Mundo, Lucas Paquetá teve a melhor atuação desde o retorno ao Flamengo. Nas redes sociais, a atuação do jogador foi eleita por torcedores como a melhor da partida. No aplicativo de análises estatísticas Sofascore, Lucas Paquetá recebeu a maior nota: 9,4.

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Paquetá brilha em goleada do Flamengo na Libertadores

✍️Texto de Maurício Luz

Pela segunda partida consecutiva, Paquetá foi escalado por Leonardo Jardim como segundo homem de meio-campo. Mais recuado, o Cria do Ninho colocou em prática a versatilidade pela qual é conhecido. Logo de início, apareceu à frente para finalizar da entrada da área e fazer o primeiro gol dele na Libertadores. Ao longo de todo o duelo, porém, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro se destacou pela capacidade de ditar o ritmo do jogo e foi importante na recomposição ofensiva do Flamengo.

Muito ativo, o meia teve 71 ações com a bola e completou 54 dos 55 (98%) passes que tentou nos 77 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído por De la Cruz. Desses, 31 foram no campo de ataque, todos acertados.

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