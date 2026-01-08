Decisão de Pedro surpreende torcedores do Flamengo: 'É ele'

Após lutar contra uma lesão no braço na reta final de 2025, o atacante Pedro foi um dos primeiros atletas do elenco principal do Flamengo a retornar às atividades. O camisa 9 postou um story se apresentando no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (08), enquanto o restante dos jogadores volta apenas no dia 12 deste mês.

O Lance! entrou em contato com clube e o staff do atleta, que confirmaram o retorno antecipado aos treinamentos. O centroavante realizou trabalho na academia focando na evolução física. A decisão de Pedro agradou demais os torcedores rubro-negros, que celebraram seu esforço individual.

No Flamengo, Pedro passou por um ano de instabilidade física em 2025, principalmente após retornar de uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho no início do ano. Contudo, demorou para retomar a titularidade e entrou em conflito com o técnico Filipe Luís e a diretoria.

No segundo semestre, por outro lado, o atacante voltou a ter sequência e ser peça fundamental no Rubro-Negro, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quando a fase era das melhores, porém, surgiram novas lesões: uma na coxa esquerda e outra no antebraço direito, que o deixaram fora até a semifinal da Copa Intercontinental.

Ameaça para Pedro? Flamengo busca atacante no mercado

A principal investida do Flamengo no mercado tem sido por um centroavante de mobilidade para disputar posição com Pedro. O clube chegou a fazer investida por Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas esbarrou em negativas da Raposa. Apesar disso, a diretoria segue monitorando nomes e a tendência é trazer um nome forte para o comando de ataque, sobretudo com a saída de Juninho e a escassez no setor.

