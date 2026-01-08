Torcedores do Cruzeiro provocam Flamengo após aceite de Gerson: 'Duro dorme'

O torcedor do Cruzeiro está feliz demais com a chegada de Gerson, e é claro que não deixou o torcedor do Flamengo não passar imune das provocações. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e o meio-campista deve ser anunciado em breve.

continua após a publicidade

Os clubes brasileiros vivem momento de rivalidade na atual janela de transferência. Tudo começou quando o Cruzeiro negou a proposta de 32 milhões de euros (R$ 207 milhões) do Flamengo pelo atacante Kaio Jorge.

➡️ Agenda do Cruzeiro no Campeonato Mineiro: clássicos, datas e onde assistir

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cruzeiro acerta chegada de Gerson, que entra nos planos de Tite

O Cruzeiro ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões em bônus.

continua após a publicidade

O técnico Tite, também ex-Flamengo, já tem planos para a chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.

continua após a publicidade

Após deixar o Flamengo em julho, Gerson retorna ao Brasil para defender o Cruzeiro (Foto: Caio De Sousa/Pera Photo Press/Gazeta Press) <br><br>

Os números do Coringa no Flamengo

Gerson deixou o Flamengo como um dos jogadores mais emblemáticos da última era de ouro do clube. Em suas duas passagens, atuou em 253 partidas, marcou dezenove gols, deu 34 assistências e conquistou inúmeros títulos, o que gerou críticas por parte da torcida quando sua saída foi anunciada de forma inesperada. Os russos pagaram 25 milhões de euros (mais de R$ 160 milhões à época) para tirá-lo do Rubro-Negro.