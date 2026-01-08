Santos, Flamengo, Corinthians… Veja os clubes que mais cresceram no digital em 2025

Conteúdo Especial

Dono da maior torcida do Brasil e vindo de um ano histórico de conquistas esportivas, era de se esperar que o Flamengo estivesse entre os clubes que mais cresceram nas redes sociais em 2025. O Santos, por outro lado, não foi tão bem-sucedido nos gramados, mas protagonizou um dos maiores retornos da história do futebol: a volta de Neymar Jr.

As expectativas acompanharam a realidade dos impactos dos títulos do Rubro-Negro e da chegada de Neymar, e Flamengo e Santos encerraram o ano como os dois clubes com maior desempenho digital no Brasil. Os dados são do portal "Ibope Repucom".

Clubes de menor expressão superam gigantes tradicionais

Contudo, o que surpreende são alguns dos clubes que figuram a parte mais alta no ranking dos clubes com mais novos seguidores nas redes sociais em 2025.

Embalado pela campanha positiva em sua primeira participação na Série A, o Mirassol apresentou um salto de 125% ao longo de 2025, desempenho que o coloca no topo entre todas as equipes analisadas.

Após confirmar o retorno à Série A do Brasileirão depois de 31 anos, o Remo encerrou o ano no pódio de crescimento, com a adição de 546 mil novos inscritos. O avanço representa uma alta de 34% em sua base digital, índice que aparece como o terceiro maior entre os 50 clubes avaliados no levantamento.

Os números chamam atenção porque Remo e Mirassol superaram, em ritmo de crescimento, agremiações de torcidas historicamente mais numerosas, como São Paulo, Vasco, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro e Fluminense.

Confira o Ranking

1 . Santos 2 . Flamengo 3 . Corinthians 4 . Palmeiras 5 . Remo 6 . Mirassol 7 . Red Bull Bragantino 8 . Fluminense 9 . Cruzeiro 10 . Santa Cruz

O 2025 do Mirassol

O Mirassol, equipe da revelação do Campeonato, Rafael Guanaes, que começou o ano com o sonho "distante" de se manter na Série A, provou que com o trabalho sério de uma comissão técnica e um elenco comprometido, é possível alcançar as estrelas. Ou melhor, a vaga inédita na Libertadores.

Em sua primeira participação na elite do futebol nacional, o Mirassol garantiu sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

Remo retorna a Série A

O Remo garantiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. O jogo acabou em catarse total por parte de jogadores, dirigentes e torcedores. Foi a vitória diante do Goiás por 3 a 1, neste pela última rodada da Série B, no Estádio Mangueirão, que garantiu o feito.

Ano de 2025 foi histórico para o Flamengo

No Brasileirão e na Libertadores o indicador no início do ano era de alcançar no mínimo a segunda posição no torneio nacional, e chegar na semifinal da competição internacional. O time carioca encerrou o ano de 2025 com os dois troféus indo para a Gávea.

Além do sucesso esportivo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, anunciou que o clube carioca fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro.